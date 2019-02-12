(Görüntülü) Marketteki hırsızlık anları güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA'da bir markete farklı tarihlerde müşteri gibi giren 2 kişiden biri kaşar peyniri çaldı, diğeri boş çay paketini reyonda dolusuyla değiştirip kasaya iade etti. Markette çalışan bir kasiyer ise yaklaşık 15 bin lira para çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Paşabağı Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren kimliği belirsiz kişi, şarküteri reyonunda kaşar peyniri çaldı. Farklı tarihte markete gelen başka bir kişi ise 5 kilogramlık boş çay paketini reyonda dolusuyla değiştirip kasaya iade etti. Market çalışanlarından birinin de günlük farklı miktarlarda kasadan para çaldığı belirlendi. Yaklaşık 15 bin lira hırsızlık yapan ismi açıklanmayan çalışan kovulurken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde müşteri gibi reyonlarda dolaşan kişinin, kaşar peynirini pantolonuna saklayıp çaldığı, diğer hırsızlık şüphelisinin ise boş çay kutusunu reyonda dolusuyla değiştirip, kasaya iade edip para aldığı ve kasiyerin ise farklı tarihlerde kasadan aldığı paraları masanın altına sakladığı görülüyor. Market sahibinin başvurusuyla polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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