(Görüntülü) Mardin'de silahlı kavga 3 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 2 ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ravza Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen 2 aileden yaklaşık 25 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine önce taş attı, ardından silahlarla da ateşlendi. Kavgayı, olay yerine sevk edilen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan taraflardan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga anı ise çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde birbirlerine taş atan kalabalık görülürken, dakikalarca silah sesi duyuluyor.