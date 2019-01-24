(Görüntülü) Manisa'da huzur operasyonu; 4 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 135 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. 'Kasaba Huzur' adlı operasyonda; 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.'nin (41) de aralarında bulunduğu 4 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 21.00 ile 00.00 saatleri arasında 135 polisin katılımıyla 'Kasaba Huzur' adlı operasyon düzenledi. Zırhlı araç destekli olarak 12 mahalle, 27 metruk bina, 14 okul ve 20 park ile bahçe kontrol edildi. Denetimlerde bin 107 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 166 araç kontrol edildi. Çeşitli gerekçelerle 12 sürücüye, 2 bin 421 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 araç da trafikten men edildi. 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'mal beyanında bulunmamak', 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' gibi 24 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ile 'basit yaralama' suçundan aranan Ş.Ç. (52) ve S.B. (18), 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan aranan H.B. (36) de operasyonda yakalanıp, gözaltına alındı.