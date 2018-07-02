(Görüntülü) Makina Mühendisliği öğrencisi Yusuf'un cesedi bulundu (3)

TOPRAĞA VERİLDİ



28 Mayıs'tan bu yana aranan, bugün de ormanlık alanda cesedi bulunan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencisi Yusuf Özcan, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.



MACİT ÖZCAN'IN YEĞENİYMİŞ



Merkez Yenişehir ilçesindeki Afetevler Mezarlığı'na defnedilen Özcan'ın cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı. CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ailesinin acısını paylaştı. Gencin annesi Yelda Çelik yakınlarının yardımıyla ayakta dururken, oğlunun mezarındaki toprağı elinde tutan baba Ali Özcan ise herşeye rağmen sakinliğini korumaya çalıştı.



Bu arada gencin, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Macit Özcan'ın yeğeni olduğu öğrenildi.



Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()