(Görüntülü) Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu intihar etti

LİTVANYA'nın Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker (45), bir dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirkete ait fabrikada, başına dayadığı tabancayla yaşamına son verdi. Olay, Hisar Mahallesi 1047'nci Cadde'de bulunan ve yaklaşık 2 yıl önce hisselerinin büyük kısmı Hindistan'daki bir şirkete devredilen tarım makineleri fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikaya gelen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Zafer Türker, iş yeri girişinde bulunan güvenlik binasına girdi. Türker, içerideki özel güvenlik görevlisinin tabancasını alarak başına bir el ateş etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zafer Türker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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