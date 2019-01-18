(Görüntülü) Lastiği olmadan giden alkollü sürücü kazaya neden oldu

Bülent DİKTEPE KARABÜK,() - Karabük'te, alkollü sürücünün sol ön lastiği olmadan jant üzerinde kullandığı hafif ticari araca arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Caner Y. idaresindeki 67 ZF 211 plakalı otomobil iddiaya göre, önünde aniden duran Hüsnü B. idaresindeki 78 DB 199 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Hüsnü B., yanındaki Tuncer K. ile Caner Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazaya neden olan Hüsnü B.'nin 4.24 promil alkollü olduğu ve sol ön lastiği olmadan jant üzerinde aracını kullandığını tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.