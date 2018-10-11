(Görüntülü) Kurtköy'de TIR ile minibüs çarpıştı :5 yaralı (2)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kaza saat 17.00 sıralarında Edirne istikametinde meydana geldi. TIR ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi...