(Görüntülü) Küçükçekmece'de polisten kaçan şüpheli kaldırımdaki yayaları böyle ezdi (1)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüpheli araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi. 5 kişiyi ezen şüpheliler polis tarafından böyle yakalandı.