(Görüntülü) Küçük çocuğu kurtarmak isterken kendi boğuldu

BALIKESİR’in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde, alabora olan kayıktaki Mustafa Salih Tümen'i (5) kurtarmak isteyen Hasan Kulbay (39), boğularak hayatını kaybetti, küçük çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Küçük bir kayıkla arkadaşının çocuğu Mustafa Salih Tümen'i de alarak denize açılan Hasan Kulbay, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta kayığın alabora olmasıyla Mustafa ile birlikte suya düştü. İddiaya göre, kayık alabora olduktan sonra yanındaki çocuğu omuzuna alarak kurtarmaya çalışan Hasan Kulbay, çok miktarda su yuttu. Çevredekilerin olayı görmesiyle kıyıda bulunan Kulbay’ın arkadaşları ve çevre işletmelerde çalışanlar kayıklarla denize açılarak Kulbay ve çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Denizden çıkarılan Kulbay’a ilk müdahale olay yerinde bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Çağırılan sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kulbay, yaşamını yitirirken küçük Salih Tümen’in durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Kulbay’ın, Mustafa Salih Tümen’in babası ve bir grup arkadaşıyla birlikte hafta sonu gezisi için Balıkesir’in Gönen ilçesinden Düzler mevkiine geldikleri öğrenildi. Kulbay'ın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

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