(Görüntülü) Köpeklerin saldırdığı çocuğun babası: Davacı olacağım

BURSA'da iki gün önce okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan Abdülmetin Fidan'ın (12) babası Abdullah Fidan, çöp konteynerinin etrafında duran köpeklerin, evlerine gitmekte olan çocukları kovaladıklarını belirterek, "Köpeklerin toplanıp barınağa alınmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın diye davacı olacağım" dedi.



Olay, iki gün önce merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte okuldan eve dönmekte olan Abdülmetin Fidan, yol kenarındaki çöp konteynerinin önünde bulunan köpeklerin saldırısına uğradı. Arkadaşları kaçarak kurtulurken, köpekler Fidan'ı bir sitenin bahçesinde sıkıştırdı. Köpeklerin göğsünden ısırdığı Abdülmetin Fidan'ın bağırmasıyla köpekler kaçtı. Eve gelen Fidan'ı gören ailesi, çocuklarını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Abdülmetin Fidan, arkadaşları ile birlikte yolda yürürken, çöp konteynerlerinin önünde bulunan köpekler tarafından kovalandığı görülüyor.



'OĞLUM KÖPEKLERE TAŞ ATMADI'



Yaralanan Abdülmetin Fidan'ın babası Abdullah Fİdan, oğlunun köpeklere taş attığına yönelik iddiaları yalanladı. Çocuğunun tedavisinin devam ettiğini belirten Fidan, "Bugün yine kuduz aşısı yaptırdık. Bu olayı unutmak istiyorum ama yapacak bir şey yok. Burada oturuyorum. Her gelip, geçtiğimde yüreğim yanıyor" dedi.



Fidan, şöyle devam etti:



"Yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay günü çocuk okuldan arkadaşlarıyla beraber geliyor. Zaten burası okul bölgesi. Buradan çok fazla çocuk geçiyor. Çocuk buradan köşeyi dönünce oturduğumuz binanın karşısına geliyor. Bina önünde 4-5 köpek. Onunla beraber arkadaşları da olduğu yerde çakılıp kalıyor. Köpeklerin yanlarından geçmek gibi bir şansları yok. Çocukların yolunu değiştirme şansı da yok. Çünkü o binada oturuyor. Köpekler çöp konteynerinin yanında, kafalarını kaldırınca çocukları görüyor ve onlara doğru koşuyor. Basında çocukların taş atması nedeniyle saldırı olduğu yazıldı. Saldırı anının hemen öncesi görüntü var. Köpeklerin nereden geldiği görülüyor. Bu görüntüde çocukların olması gerektiği gibi okuldan geldikleri görülüyor. Yani ellerinde taş yok."



'HAYVAN BARINAĞINA ALINSIN'



Yetkililerin ilgisizliğinden yakınan Abdullah Fidan, "Belediye geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçmiş olsuna geleceklerini ilettiler. Fakat gelen olmadı. Bu olayı sanki biz hayvanlara karşıymışız gibi gösteriyorlar. Böyle bir durum yok. O gün hayvanlar alınacak dediğimde, oğlum bana ‘Baba oradaki 4 köpekten ikisi saldırdı. Gerisi saldırmadı. Onları almasınlar’ dedi. Bu hayvanlar olması gereken yerde olsun. Burada ana okulu da var. Burada birine saldırsa hayvandır sonuçta, ne olur? Başkası çeker bunun acısını. Hayvan için de bu lazım. Benim istediğim tek bir şey var, tekrardan biri böyle bir şey yaşamasın. Köpekler hayvan barınağına alınacaksa alınsın. Orada aşıları yapılsın. Özellikle bu okul etraflarında bu hayvanların olmaması gerekiyor. Çünkü taş da atsa, çocuk bu" dedi.



"BENİM YERİMDE BAŞKASI OLMASIN"



Köpeklerin saldırısından dolayı çok korktuğunu belirten Abdülmetin Fidan, okuldan gelirken köpeklerin önlerine çıktığını belirterek, "İlk önce bize baktılar. Biz de durduk. Sonra bize doğru koşmaya başladılar. Biz de kaçtık. Benin yakaladılar orada. Kendimi savunmaya çalıştım ama pek başarılı olamadım. Daha sonra eve gittim. Ardından hastaneye gittik. Çok korktum. Köpeklerin toplatılmasını değil de başı boş olmamalarını istiyorum. Benim yerimde başkası da olabilir’’ diye konuştu.



Olayın ardından çocukları için endişelenen mahalle sakinleri de başıboş köpeklere bir çözüm bulunmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Yasemin Barış, "Bu köpeklerle ilgili daha önce de belediyeye şikayette bulundum. Ama yok kulağında küpe var, yok bunları toplayamayız diye hiç umursamadılar. Ben şikayetçiyim bu durumdan. Çocuklarımı yalnız başına bir yere salamıyorum. Hele bu olaydan sonra asla salamıyorum. Korkuyoruz hepimiz. Sitenin içine giriyorlar. Biz bile korkuyoruz" şeklinde konuştu.

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