(Görüntülü) Köpeği tarım aracına bağlayarak öldüren kişi serbest kaldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 'patpat' diye bilinen tarım aracına köpeği bağlayarak sürükleyip ölümüne neden olan Turan D., savcılıkça serbest bırakıldı. Şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesileceği bildirildi.



Ereğli'nin Dağlıca köyünde oturan Turan D.'nin kullandığı patpatın kasasına iple bağladığı köpek, yolda sürüklenerek öldü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yayınlanan haberler üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Turan D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Turan D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. Turan D.'ye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesileceği öğrenildi.



'TCK'DA YER ALMADIĞI İÇİN PARA CEZASI'



Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan, Turan D.'nin işlediği suçun Türk Ceza Kanunu'nda yeri olmadığını belirterek, "Başsavcımız ile görüşme yaptık. Olayın Kabahatler Kanunu'nda yer almasından kaynaklı, işlenen suç Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer almadığı için para cezası alacak. Bu olay yasaların boşluğundan kaynaklanıyor. Bu olay Kabahatler Kanunu'ndan çıkıp Türk Ceza Kanunu'nda yer aldığı zaman hapis cezası alabilir. Şimdi Kabahatler Kanunu içinde olduğu için ceza almıyor. İdari para cezası alacak" dedi.



Turan D. jandarmadaki ifadesinde, evinin önünde gezen sokak köpeğini hayvan barınağına götürmek için tarım aracının kasasına bağladığını, araç hareket halindeyken köpeğin dışarı atladığını fark etmediğini, hayvanı telef olduktan sonra gördüğünü, ipin boğazına dolanması sonucu köpeğin boğulduğunu öne sürdü.





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