Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, Ankara yolunun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
Kaza, 10.00 sıralarında, Konya- Ankara yolu organize sanayi bölgesi yakınında meydana geldi. Yolun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada, 42 CCR 51 plakalı pancar yüklü kamyonda sıkışan sürücü Necmi Satılmış (59), yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazadan bir süre sonra ise sis etkisini yitirdi.
(Görüntülü) Konya'da, sisli yolda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı (AKTÜEL)
Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, Ankara yolunun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Kaza, 10.00 sıralarında,...
Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, Ankara yolunun birbirine yakın 3 noktasında, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.