(Görüntülü) Kontrolden çıkan otomobil 2 iş yerine çarptı

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce sinyalizasyon direğine, ardından da cadde üzerindeki 2 iş yerine çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Keçiören ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde gece saatlerinde, henüz sürücü belirlenemeyen 06 DN 1466 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptı. Sinyalisayon direğini deviren otomobil, cadde üzerindeki iki iş yerine çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü kaçarken, iş yerlerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredeki Mobese ve iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini inceleme alıp, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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