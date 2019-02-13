(Görüntülü) Kocaeli’de PKK operasyonu

KOCAELİ'de bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüt sempatizanı olduğu belirlenen 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK propagandası yaptığı ve örgüt sempatizanı olduğu tespit edilen 10 kişinin yakalanması için bu sabah saatlerinde İzmit, Darıca ve Gebze'de eş zamanlı operasyon başlattı. Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu kişilere yönelik operasyonda evlerde aramalar yapıldı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×