(Görüntülü) Kocaeli'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan otomobil yandı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilin sürücüsü ise yangından yara almadan kurtuldu.



Olay, gece saatlerinde D-100 yolu Hacıhalim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet S. yönetimindeki 54 AAK 200 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Otomobili durdurarak aşağı inen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin tamamen sardığı otomobile müdahale etti. Yanan otomobil itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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