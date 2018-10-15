(Görüntülü) KOCAELİ 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ-EK

(Görüntülü) KOCAELİ 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ-EK

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