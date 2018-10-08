(Görüntülü) Kışanak ve Tuncel davasında yeniden mütalaa verilecek 

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada, duruşma savcısı birleşen dosyaların kendisine bırakılmasının ardından yeniden mütalaa verecek.



Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada 10'uncu duruşma görüldü. Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, Tuncel ve Kışanak'ın mahkeme huzurunda bulunma taleplerinin olumlu değerlendirildiğini ancak duruşmaya ne bizzat gelerek ne de SEGBİS üzerinden katılmadıklarını söyledi. Mahkeme Başkanı Türkoğlu, dava dosyasına Gültan Kışanak için Ankara ve Şanlıurfa, Sebahat Tuncel için ise Diyarbakır'dan benzer suçlarla ilgili birleşen dosyaların olduğunu kaydederek, iddia makamına taleplerini sordu. Duruşma savcısı, birleşen dosyanın tekrardan fiziki olarak kendisine tevdi edilmesinin ardından mahkemeye yeniden mütalaasını sunacağını kaydetti. Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, Tuncel ve Kışanak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.



Mahkeme ayrıca, Kışanak ve Tuncel'in bir sonraki duruşmada SEGBİS üzerinden hazır edilmesini, katılmamaları halinde susma hakkını kullandıkları yönünde karar verileceğine hükmetti.



Öte yandran yargılandıkları dava iddianamesinde, Kışanak hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, 41 kez terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve 16 kez terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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