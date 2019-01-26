(Görüntülü) Kırmızı ışıkta geçen otomobile TIR çarptı: 3 yaralı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile TIR çarptı. Kazada, yaralanan 3 kişi, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza, saat 02.30 sıralarında, Edremit ilçesi E- 87 karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edremit yönüne giden Ömer D. yönetimindeki 06 GJ 277 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince Çanakkale yönüne giden Tamer Ö. yönetimindeki 22 UR 590 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Ömer D. ile yanındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, Edremit İtfaiye Grup Amirliği kaza kırım ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu bildirildi. TIR şoförü Tamer Ö., otomobilin yan yoldan çıktığını belirterek, “Bize yeşil yanıyordu. Ara yoldan çıkan otomobil yanımdaki kamyondan kaçayım derken, önüme çıktı, tam yolun ortasında kaldı. Durduramadım ve vurdum” dedi. ​Kazadan sonra TIR sürücüsü Tamer Ö. İfadesi alınmak üzere Körfez Polis Merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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