(Görüntülü) Kimya deneyindeki dumandan etkilenen 15 öğrenci hastanelik oldu

KİLİS’in Yavuzlu köyündeki ortaokulda 15 öğrenci, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında çıkan dumandan etkilendi. Öğrenciler hastaneye götürüldü. Yavuzlu Ortaokulu 6. sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, fen bilgisi dersi için laboratuvara girdi. Öğretmen gözetiminde kimyasal bir deney yapmaya başlayan öğrenciler, çıkan dumandan etkilendi. Zehirlenme belirtileri görülen öğrenciler, öğretmenlerin çağırdığı ambulanslarla sağlık ocağına götürüldü. Buradan da tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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