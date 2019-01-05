(Görüntülü) Kilis’te göçmen kaçakçılığına 1'i kamu görevlisi 6 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen polis, 18 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. 1'i kamu görevlisi, 5 Suriye uyruklu 11 kişiyi gözaltına alan ekipler, evlerde yapılan aramada 7 av tüfeği, dürbün ve telsiz ele geçirdi.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kent merkezi, ilçeler ve bağlı köylerde belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kamu görevlisi, 5'i Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Ekipler evlerde yaptığı aramalarda ise 7 av tüfeği, 4 gece görüş dürbünü, 5 el dürbünü, 17 telsizi, 1 hedef noktalayıcı, 1 tüfek dürbünü, 24 telsiz bataryası, 9 telsiz şarj aleti, 5 tabanca şarjörü, 24 av tüfeği fişeği, 1 piyade tüfeği fişeği ve 3 tabanca fişeği ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamu görevlisi olduğu öğrenilen H.G. ile Suriye uyruklu A.Y., H.G., M.Ç., H.B. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.