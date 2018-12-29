(Görüntülü) Kilis'ten Menbiç'e askeri sevkiyat devam ediyor

HATAY'dan yola çıkan asker ve zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e gelen konvoy Elbeyli ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun Çobanbey Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'nin Menbiç bölgesine geçeceği bildirildi. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların devam ettiği belirtildi.

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