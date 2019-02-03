(Görüntülü) Kendini doktor olarak tanıtıp esnafları dolandırdı

Bülent DİKTEPE KARABÜK,() KARABÜK'te, kendisini doktor olarak tanıtan kişi esnaflardan alışveriş yaparak dolandırdı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini belirlediği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Karabük'te kendisini doktor olarak tanıtan kişi, iş yerlerinden alışveriş yapıp parasını ödemeyerek esnafları dolandırdı. Bahçelievler Mahallesi'nde market işleten Turgut Ertaş, askerdeki oğlu ile cep telefonunda görüntülü konuşması sırasında saçkıran olduğundan dolayı bıyıklarını kestiğini ve tedavi olacağından bahsettiğini, bu sırada içeriye bir kişinin girdiğini ifade ederek, Telefonuyla 'hocam böyle yapalım' diye konuşarak içeriye giren kişi, 2 paket sigara alıp 'Abi elini sürme bak, sürersen yayılır. Ben doktorum, sana reçete yazayım, git eczaneden al' dedi. Reçete yazdı, doktor numarasını yazdıktan sonra kredi kartı verdi. Kartın limiti olmayınca 'eşimin kartını almışım, kusura bakma, ben burada satılık ev arıyorum, buraya yeni atandım' dedi. Bende 'tamam diyerek dükkanı kapatıp eczaneye ilaçları almaya gittim. Eczanedeki görevli kız 'öyle bir ilaç yok' deyince doktor numarasını bakıver dedim 'öyle bir doktor da yok' dedi. Dolandırıldığımı anlayınca karakola gidip şikayetçi oldum dedi. Aynı mahallede çiğ köfte dükkanı sahibi Şaban Öztürk ise, Telefon kulağında 'Hemşire hanım şöyle yapın, hemşire hanım böyle yapın' diyerek içeriye girip 5 dakika kadar konuştu. Ben buranın yabancısıyım, Ankara'dan geldim, beyin cerrahisi doktoruyum' dedi. 1 kilo çiğ köfte, Maraş dondurması ve içeceklerle birlikte 85 TL'lik alışveriş yaptı. Kredi kartlı limiti yetersiz çıkınca en yakın ATM'ye gidip geldi. 'Eksi hesaba düşmüşüm, eşimde doğum uzmanı doktoru. Onun kartından kendi kartıma havale yaparım' dedi. Kendisine doktor diye güvendim. Ertesi günde gelmeyince hastaneye sorup, araştırdım kendisini. Böyle bir doktorun olmadığını söylediler. Öğrendim ki başkalarını da 'doktorum' diyerek dolandırmış diye konuştu. Polis ekipleri, incelemeye aldığı iş yerlerinin güvenlik görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.