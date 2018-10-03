(Görüntülü) Kedileri çuvala koymaya çalışırken görüntülenen madenci Kötü bir niyetim yoktu (2)

(Görüntülü) Kedileri çuvala koymaya çalışırken görüntülenen madenci Kötü bir niyetim yoktu (2)

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