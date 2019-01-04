(Görüntülü) Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı (4)

TOPRAĞA VERİLDİ Adıyaman'da, arkadaşı Elif Dağdelen ile yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir (27) için Tut ilçesindeki Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Aytemir'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Emine Şevval Aytemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.