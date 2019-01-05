(Görüntülü) Kazada ikiye bölünen otomobilin genç sürücüsü öldü

Tayfur KARA-Mehmet Emin COŞKUNDERE/TERME, (Samsun), ()- SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçti, kamyonete çarparak durdu. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Ali Çakır (19) olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Gökhan Özcan yaralandı.



Kaza, Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde saat 16:00 sıralarında meydana geldi. Çarşamba ilçesi yönüne seyreden Ali Çakır, kullandığı 50 HA 274 plakalı otomobilin kontrolünü yitirdi, refüje çarptı. Kazada takla atan otomobil karşı şeride geçerek Gökhan Özcan (29) idaresindeki 52 NE 313 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ali Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gökhan Özcan ise, olay yerine gelen ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Çakır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süre araç ulaşımına kapandı.