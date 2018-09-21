KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesinde taşıdığı beton borular yola düştü. Yol, trafiğe kapanırken, ulaşım bir süre yan yollardan sağlandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Dilovası mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden 41 YY 214 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. TIR'ın taşıdığı dorsesindeki beton borular yola düştü. Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle, yol ulaşıma kapandı.
Ulaşım yan yollardan sağlanırken, TIR ve beton boruların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.
(Görüntülü) Kaza yapan TIR'dan düşen beton borular, yolu kapattı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesinde taşıdığı beton borular yola düştü. Yol, trafiğe kapanırken, ulaşım bir süre yan yollardan sağlandı. Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Dilovası mevkiinde...
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