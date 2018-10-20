(Görüntülü) Kaza kurşunu ile şehit olan asker için Erzurum'da tören düzenlendi

Zafer KUMRU ERZURUM,() KARS'ın Sarıkamış ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan Piyade Er Hakan Atan'ın (21), cenazesi Erzurum Hava Meydan Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Sarıkamış ilçesindeki General Kazım Orbay Kışlası 5 nolu nöbet kulübesinde nöbet tutan erler R.Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan R.Ş.'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Hakan Atan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Atan, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Atan'ın cenazesi aynı gün otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından bugün sabah saat 09.30'da şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Silah arkadaşları tarafından araçtan alınan Atan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tören alanına bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Atan'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, Palandöken İlçe vaizi Sinan Polat şehit için dua edip helallik istedi. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, memleketi Adana'ya götürülmek üzere Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konuldu.