(Görüntülü) Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölen Mehmet Özer son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

(Görüntülü) Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölen Mehmet Özer son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

YORUM EKLE
Gönder