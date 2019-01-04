(Görüntülü) Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı liseli Mehmet öldü, arkadaşı yaralandı (4)

(Görüntülü) Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı liseli Mehmet öldü, arkadaşı yaralandı (4)

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