(Görüntülü) Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı liseli Mehmet öldü, arkadaşı yaralandı (4) (foto)

KAYSERİ'de, lise öğrencileri Mehmet Özer (14) ve Hacı Ali Tuğrul (14), okul çıkışı evlerine giderken yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan öğrencilerden Mehmet Özer parçalanarak yaşamını yitirirken, arkadaşı Hacı Ali Tuğrul yaralandı. Olay, saat 14.40 sıralarında Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi, Kışla Sokak'ta meydana geldi. Baki Ayşe Simitcioğlu Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okuldan çıktıktan sonra evlerine doğru yürümeye başladı. Öğrenciler, yaklaşık 300 metre sonra yolda köpek sürüsüyle karşılaştı. Köpeklerin üzerlerine geldiğini gören Mehmet ve Hacı Ali, karla kaplı boş araziye girerek koşmaya başladı. Ancak yaklaşık 100 metre kaçabilen çocuklar, köpeklere yakalandı. Yaklaşık 25 köpeğin arasında kalan Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, yerde çırpınarak kurtulmaya çalıştı. PARÇALANARAK ÖLDÜ Bu sırada durumu fark eden çevredekiler ve olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, köpeklere müdahale etti. Jandarma ve çevredekilerin taş, sopa ve copla müdahalesi sonucu köpekler kaçtı. Ancak köpeklerin parçaladığı Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi, arkadaşı Hacı Ali Tuğrul da yaralandı. Yaralı öğrenci, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafınan ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hacı Ali Tuğrul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Özer'in cansız bedeni tabuta konularak cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. 'ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDERMEYE KORKUYORUZ' Çevredeki bir görgü tanığı, bölgedeki köpekler nedeniyle çocuklarını okula göndermeye korktuklarını belirterek, "Burada bazı vatandaşlar iyi niyetle köpekleri besliyor; ancak kış zamanı bu tür sorunlar çıkıyor. Olay yerine geldiğimde jandarma köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyordu. Olayın gerçekleştiği yere okulumuz 300 metre uzaklıkta" dedi. BELEDİYE BAŞKANI: MAALESEF ÇOCUĞUMUZU KAYBETTİK Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise ilçede başıboş köpeklerin düzenli olarak toplandığını söyleyerek şöyle konuştu: "Çocuklarımıza saldıran köpek sayısıyla ilgili net bir bilgi ulaşmadı. Belediyemiz başıboş köpekleri düzenli olarak topluyor, Büyükşehir barınağına ulaştırıyor. Ama çok anlık bir mesele. Bize ulaştığında emniyetimiz, jandarmamız, ilgili birimlerimiz olaya müdahale etmek için büyük bir seferberlik örneği gösterdik; ama maalesef çocuğumuzu kaybettik. Düzenli işlem yapmamıza rağmen ilçemizin merkeze çok yakın olması nedeniyle bırakılan köpekler olduğunu görüyoruz. Şikayet üzerine sürekli toplamalar var. Bu bölgede de dün 5 köpek alınmış, kayıtlarımızda var. Gün içerisinde de 170 köpek Büyükşehir barınağına teslim edilmiş durumda. Çok acı bir olay. Diğer çocuğumuzun durumunun iyi olmasına mutlu olduk. Ama çocuğumuzu kaybetmenin acısını yaşıyoruz." Başıboş köpeklerle ilgili düzenli kontroller yaptıklarını kaydeden Başkan Özdoğan, "Anlık olduğu için maalesef bu üzücü hadiseyi yaşadık. Hayvan haklarıyla ilgili bir hukukçu olarak gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili belediyelerin, yetkilerinin, görevlerinin genişletilmesi konusunda kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini not ediyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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