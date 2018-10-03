(Görüntülü) Kayseri'de lise önünde şüpheli valiz

KAYSERİ'de özel lise önünde şüpheli valiz bulundu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizin boş olduğu belirlendi. Olay yerinde bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapması ve öğrencilerin umursamaz tavırları dikkat çekti.



Olay, bugün saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerinde bulunan özel lise binasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş öğle saatlerinde binanın önüne valiz bırakıp, uzaklaştı. Çevredekilerin ve esnafın durumu polis ekiplerine haber vermesi sonrası bölgeye gelen Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. İnönü Bulvarı'nın Cumhuriyet Meydanı'na ve hastane caddelerine giden tarafı tek yönlü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, güvenlik şeridini 2 kez genişletirken, tüm uyarılara rağmen olay yerinden uzaklaşmayan, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve umursamaz tavırlar sergileyen vatandaşlarla öğrenciler dikkat çekti.



Olay yerine gelen bomba imha uzmanının inceleme sonrası fünye ile uzaktan kumandayla patlattığı valizin boş olduğu belirlendi. Çalışmanın ardından kapatılan yol yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





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