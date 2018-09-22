(Görüntülü) Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (3) (AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

'KOKUDAN BULUNMUŞ'



Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in cansız bedeninin bulunduğu bölgede daha önce arama yapıldığı ortaya çıktı. Sedanur'un cesedini gören zabıta ekipleri, bölgede daha önce arama yaptıklarını ancak olay yerinde koku çıkmaya başladığında cesede ulaştıklarını söyledi.



Sedanur'un ölü olarak bulunması köylüleri, gözyaşlarına boğdu. Yaşanan vahşete tepki gösteren köylüler, idam getirilmesini istedi. Katilin bir an önce bulunması için dua ettiklerini söyleyen köylüler, çok üzgün olduklarını bildirdi. Jandarma küçük kızın öldürüldüğü bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdü. En ince ayrıntıya kadar delil toplayan ekipler, katile ulaşmak için çalışmalarını sürdüyor.



Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemenin ardından Sedanur Güzel'in cansız bedeni Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güzel'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.