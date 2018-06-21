(Görüntülü) Katliam yapan damat, bir gün önce tehdit etmiş

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Eyyüp Yakar'ın (27), tüfekle vurarak öldürdüğü eşi Gülşen Yakar (22) ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'nin (42) cenazeleri, yan yana toprağa verildi. Eyyüp Yakar'ın, olaydan bir gün önce geldiği evde kızını zorla aldığını, aileyi, sabah dönüp herkesi öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği öne sürüldü.



Nizip'te özel güvenlik görevlisi Eyyüp Yakar, dün boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Yakar'ın kaldığı kayınpederi Bekir Köse'nin Bahçeli Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir gün önce de eve gelip 1 yaşındaki kızını zorla aldığı belirtilen Eyyüp Yakar, tüfekle girdiği evde kayınpederi Bekir ile kayınvalidesi Gülsüm Köse çifti ile eşi Gülşen Yakar'ı tüfekle vurarak öldürdü. Kayınbiraderi Yunus Köse ise ölü taklidi yaparak ağır yaralı olarak kurtuldu.



Olayın ardından güvenlik güçleri, Eyyüp Yakar'ı yakalayarak gözaltına alındı. Yakar'ın kızı ise yakınlarına teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyyüp Yakar tutuklandı.



CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ



Yaşamını yitiren Bekir ile Gülsüm Köse çifti ile kızları Gülşen Yakar'ın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Köse çifti ile kızları için Bahçeli Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. 3 kişinin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yana kazılan mezarlara defnedildi.



'EVİN YAKININDA SABAH OLMASINI BEKLEMİŞ'



Ailenin yakınlarından Adem Esen, Eyyüp Yakar'ın bir gece önce geldiği evde, aileyi tehdit ettiğini anlattı. Ailenin şikayetçi olmadığını ifade eden Adem Esen, olayın şokunu yaşadıklarını kaydederek, "Duyduğumuza göre Eyyüp Yakar; olaydan bir gün önce akşam eve gelerek çocuğunu zorla alıyor ve evden çıkarken aileyi de tehdit ederek, 'Yarın sabah saat 8.00'de geldiğimde hepinizi öldüreceğim' diyerek evden uzaklaşıyor. Tabi aile bunu ciddiye almıyor ve çocuk kaçırılınca eve jandarma geliyor, ama vefat edenler damatlarından şikayetçi olmuyor. Bizim duyduğumuz bu adam gece gelip, evin yakınında tarlada sabah olmasını beklemiş ve sabah olunca da eve girmiş. Adamı evin girişinde, kadını oturma odasında sofranın başında, eşini ise salonda banyonun yanında vuruyor. Son olarak da kaynını vuruyor. Kayını ölü numarası yaparak ölümden kurtuluyor" dedi.





YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×