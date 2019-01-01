(Görüntülü) Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü-3 (UÇAĞIN GÖRÜNTÜLERİ)

(Görüntülü) Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü-3 (UÇAĞIN GÖRÜNTÜLERİ)

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