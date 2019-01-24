(Görüntülü) Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () KARTAL'da polisin, okul çevrelerinde ve parklarda 1 kişinin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, şüpheli Şeyhmus Ç, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.





Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri Kartal Soğanlık’ta Şeyhmus Ç'nin gençlere uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını aldı. Yapılan takibin ardından şüpheli evine yapılan baskında yakalandı. Burada yapılan aramalarda 1170 gram kubar esrar, 79 gram satışa hazır paketler halinde marihuana, 19 parça şeffaf poşetlerde satışa hazır 198 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan cep telefonu ele geçirildi. Şeyhmus Ç., Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şeyhmus Ç.’nin uyuşturucu madde ticareti, 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.