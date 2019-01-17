Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
(Görüntülü) Kartal'da cipin içinde öldürülen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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