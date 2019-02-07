(Görüntülü) Kargo tuzağı ile eşini öldüren koca tutuklandı

BURSA'da ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'i (46), tuzak kurup, kargo firmasının şubesinde tabancayla vurarak öldüren Ali Canıtez (51), tutuklandı. Canıtez adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "İnsan böyle olmasını ister mi, istemez tabi. Ama cinayet bürosundan kaçılmıyormuş" diyerek güldü. Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Ali Canıtez, yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'in cep telefonuna, başka bir arkadaşının cep telefonundan, 'Demirtaş Kargo Şubesi'nde adınıza kargonuz var, gelip teslim alabilirsiniz' şeklinde mesaj gönderdi. Mesajdan bir gün sonra Aynur Canıtez, kargo şubesine gitti. Bu sırada kargo şubesinin karşısındaki çay ocağında bekleyen Ali Canıtez de eşinin peşinden içeri girdi. Ali Canıtez, arkasından yaklaştığı eşinin başına ve karnına ateş ederek kaçtı. Aynur Canıtez olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan koca ise kaçtı. Ali Canıtez, ailesinin yaşadığı Samsun'un Çarşamba ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. 'HERKES YOLUNA GİTSİN' DEYİNCE ÖLDÜRME KARARI ALMIŞ' Bursa Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Canıtez ilk ifadesinde, ''Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Ben barışmak istedim. O buna hep karşı çıktı. Olaydan 2 gün önce barışmak için aradım. Bana 'herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de bu durum üzerine öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım. Arkadaşımın telefonundan ona mesaj attım ve evden çıkmasını sağladım. Takip ederek vurdum'' dedi. UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN ŞİDDET UYGULAMIŞ Aynur Canıtez'in 12 Eylül 2018 tarihinde Demirtaş Polis Merkezi'ne gidip, boşanmak istediği eşi Ali Canıtez tarafından tehdit edildiğini belirterek, 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Ancak 20 Ekim günü Ali Canıtez'in, eşi Aynur Canıtez'e şiddet uygulayıp, yaraladığı bildirildi. Ali Canıtez hakkında yine Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince adli işlem yapıldığı, savcılık talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldığı kaydedildi. 'CİNAYET BÜROSUNDAN KAÇILMIYOR' DİYEREK GÜLDÜ Emniyetteki işlemlerinin ardından Ali Canıtez, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Canıtez, emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına, ''İnsan böyle olmasını ister mi, istemez tabi. Ama cinayet bürosundan kaçılmıyormuş'' diyerek güldü. Canıtez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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