(Görüntülü) Kargo minibüsü, arka kapısı açık olarak trafikte seyretti

KONYA'da, kargo firmasına ait minibüs, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken görüntülendi. Kent merkezinde salı günü, kargo firmasına ait dağıtım minibüsü, arka kapısı açık olarak trafikte seyretti. Sürekli açılıp kapanan kapı, şans eseri yolda seyreden herhangi bir araca ya da yayaya çarpmadı. O anlar, trafikteki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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