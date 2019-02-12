(Görüntülü) Karaman'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

KARAMAN'da apart daireye yapılan fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eşcinsel oldukları ileri sürülen Murat Ç. (24) ve aynı yaştaki Mehmet Ç.'nin sosyal medya üzerinden müşteri bularak para karşılığı ilişkiye girdiğini tespit etti. Murat Ç. ve Mehmet Ç.'yi takibe alan polis, şüphelilerin kaldığı Tabduk Emre Mahallesi'nde bulunan kiralık apart daireye baskın düzenledi. Murat Ç. ve Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında para karşığılında ilişkiye girdiklerini kabul ettikleri öğrenilen şüphelilerden Mehmet Ç., "Gaziantep'te üniversite okuyorum. Karaman'a geldim. Aparttaki diğer sakinlere polis olduğumuzu söyledik" dediği belirtildi. İki şüpheli de detaylı sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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