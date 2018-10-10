ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Sayılarının 25 olduğu söylenen kayıpları arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
(Görüntülü) Karaburun'da kaçak teknesi battı: 9 ölü, 25 kayıp (2)
ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Sayılarının 25 olduğu söylenen kayıpları arama- kurtarma çalışmaları...
ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI
YORUM EKLE