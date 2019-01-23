(Görüntülü) Karabük'te istinat duvarı çöktü, 4 otomobilde hasar oluştu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te 5 katlı sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu.



Olay, dün gece saatlerinde Karabük Mahallesi Sumru Sokak'ta meydana geldi. Altınyıldız Sitesi'nin yaklaşık 8 metre yükseklikteki taşla örülü istinat duvarının 14 metrelik bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme esnasında hasar alan yolda park halindeki 3 otomobil aşağıya doğru sürüklendi, bir otomobil de askıda kaldı. Site sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı araç ve yaya geçişlerine kapattı. Askıda kalan otomobilin, halatla AFAD aracına bağlanarak sürüklenmesi önlendi. Site sakinleri, hasar oluşan otomobillerin vinç yardımıyla kaldırılmasını pencere ve balkonlarından izledi.



Sitenin yöneticisi Mehmet Bostancı, "Duvarımız normalde sağlamdı, bir şeyi yoktu. Üst sitedeki komşularımız araçlarını çekiyorlardı. Defalarca söyledik. Duvarın 8 metre yüksekliği var, araçların ağırlığı duvarımıza binmesin dedik. Şimdi başımıza bu geldi. Allah’tan gece geldi, gündüz gelseydi daha büyük tehlike olurdu. Buna şükür. Cana bir şey gelmedi" dedi.



Ankara'dan annesine ziyarete gelen Sedat Keskinci ise "Bir anda gümleme sesi geldi. Pencereyi açıp baktığımda araçları gördüm ve polisi aradım. Dışarıya çıktığımda sokak insanlarla dolmuştu. Büyük ihtimalle toprak su yedikçe istinat duvarına binmiş, araçların ağırlığıyla da çökme oldu" diye konuştu.



