(Görüntülü) Kamyonetle 250 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 2 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda yoğun sis nedeniyle kontroldan çıkan kamyonet, uçuruma yuvarlanarak yaklaşık 250 metre sürüklendi. Kazada yaralanan 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çabası ile uçurumdan çıkartılarak hastaneye götürüldü. Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kırtanepe ormanlık alanda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Sis sebebiyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu orman yolunda seyir halinde olan M.Ö idaresindeki 54 ABG 500 plakalı kamyonet, kaygan zeminde kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, rampada taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 250 metre sürüklenen araçta bulunan M.Ö ve yanındaki D.Y isimli kadın yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, halat ve ekipmanlarla ellerindeki ışıkları tutarak aracın düştüğü noktaya ulaşmaya çalıştı. Parçalanan kamyonete yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu ulaşılabildi. Kamyonetin içinde sıkışan 2 yaralı, sekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılardan biri, sedyeye konularak ormanlık alanda yola taşındı. Kazadan şan eseri hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü M.Ö. ise ekiplerin yardımıyla yürüyerek uçurumdan çıkarıldı. Kaza sonrası büyük şok yaşayan 2 yaralı ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinde toplanarak kurtarma çalışmasını izledi. Polis, araç üzerinde inceleme yaparak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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