(Görüntülü) KAMYONETE ÇARPAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN YAŞLI SÜRÜCÜ KURTARILDI

(Görüntülü) KAMYONETE ÇARPAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN YAŞLI SÜRÜCÜ KURTARILDI

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