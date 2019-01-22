(Görüntülü) Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin- Şavşat karayolu Yanıklı köyü mevkiinde meydana geldi. Zafer Aydın yönetimindeki 20 AG 907 plakalı kamyonet, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçtu. Kazada, Zafer Aydın ile yeğeni Yasin İset yaralandı, oğlu Cihan Aydın (20) ise yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cihan Aydın’ın cansız bedeni ise otopsi için hastanenin morguna konuldu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×