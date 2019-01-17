(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta saatteki hızı 65 kilometreye kadar çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte sabah karşı başlayan rüzgar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Saatteki hızı 65 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Fırtınada, Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısının büyük bölümü yerinden sökülerek Vezir Hoca Bulvarı'na düştü. Olay sırasında bulvarda herhangi bir araç ya da yayanın olmaması olası faciayı önledi.



Bazı kişiler fırtınada yürümekte zorlanırken, bazıları da ellerinden uçan eşyaları yakalayabilmek için mücadele verdi. Fırtına kuşları da olumsuz etkiledi. Uçamayan bir güvercin yerde sürüklendi. Bir kişinin yardım etmek istediği sırada güvercin güçlükle de olsa havalandı.







YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×