(Görüntülü) Kadın şube müdürünün yönettiği operasyonda mühendisin kümesinden uyuşturucu ve silah çıktı

(Görüntülü) Kadın şube müdürünün yönettiği operasyonda mühendisin kümesinden uyuşturucu ve silah çıktı

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