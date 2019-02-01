(Görüntülü) Kadın avukata bürosunda 'icra takibi' saldırısı

KIRIKKALE'de avukat Tuğçe Yay, haklarında icra takibi başlatmaya hazırlandığı Haydar K., Ahmet K. ve Haydar K.'nın büroya gelerek kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduklarını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Yay, "Elimdeki sözleşmeyi alıp, beni sandalyeye ittiler, üzerime yürüdüler" dedi. Baro Başkanı Erol Çakır da "Bu olay gasp niteliğindedir" diye konuştu. Olay, 3 gün önce kent merkezi Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde avukat Tuğçe Yay'ın bürosunda meydana geldi. Haydar K., Ahmet K. ve Haydar K., iddiaya göre haklarında icra takibi başlatmaya hazırlanan avukat Tuğçe Yay'ın bürosuna gelerek, dosyadaki senedi istedi. Tuğçe Yay ise borcun ödenmesi halinde senedin alınabileceğini söyledi. Bunun üzerine avukat ile Haydar K., Ahmet K. ve Haydar K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kişi, avukatın üzerine yürüyerek sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Şans eseri büroya gelen başka müvekkilerin araya girmesiyle, olay büyümeden önlendi. Olayın ardından 3 borçlu, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından ise serbest bırakıldı. 'FİZİKİ ŞİDDET UYGULAYARAK ÜZERİME YÜRÜDÜLER' Savcılığa suç duyurusunda bulunan avukat Tuğçe Yay, "Büroya geldiler ve borcu ödeyemeyeceklerini söylediler, ben de 'tamam' dedim. Bunun üzerine, içerideki odadan dosyamı alıp geldim, asıl borçlulardan biri sözleşmeyi almak istedi, sözleşmenin fotoğrafını çekmek istedi. Ben de belgenin icraya konulana kadar ticari sır niteliğinde olduğunu söyledim. Bunun üzerine bana fiziki şiddet uygulayarak, elimdeki sözleşmeyi alıp sandalyeye ittiler, üzerime yürüdüler. Emniyete haber vereceğimi söyleyince biri kapıya yöneldi, tekrar üzerime yürüdüler. Sözleşmenin artık kendilerinde olacağını söylediler. O sırada büroya gelen 3 müvekkilim araya girerek, olayların önüne geçti" dedi. 'BU OLAY RESMEN GASPTIR' Kırıkkale Baro Başkanı Erol Çakır da yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduklarını belirterek, "Bunun takipçisiyiz. Zira meslektaşlarımızın yaptığı eylem, işlemler hepsi kamu niteliğindeki işlerdir. Bu denli vurdumduymaz şekilde müvekkillerimizin ofisine giderek, meslektaşımızın dosyayı vermemesi üzerine fiili tacizleri ve fiili uygulamaları gasp niteliğindedir. Kırıkkale Barosu olarak avukatlarımızın bu mağduriyetlerinde sonuna kadar yanında olacağız" diye konuştur. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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