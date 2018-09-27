(Görüntülü) Jandarmanın 'özel ekibi' faili meçhul cinayetleri çözdü

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kentte işlenen faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için kurulan ‘Jandarma Özel Ekibi’ faili meçhul tüm cinayetleri çözerek, faillerini yakaladı. Son olarak Ordu ve Samsun’da 13 kişiyi öldürdüğü belirlenen, Türkiye’nin konuştuğu seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu yakalayan ve cinayetlerini aydınlatan jandarma özel ekibinin, Ordu’da farklı tarihlerde işlenen 4 faili meçhul cinayeti daha çözdüğü belirtildi. Jandarma Özel Ekibi ilk olarak bir kayıp cinayetini aydınlattı. Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca Mahallesi’nde 18 Ocak’ta jandarmaya giden Birsen K., Eşi Tuncay K.’nın kaybolduğu ihbarında bulundu. Bir hafta süren aramanın ardından ekip, evin yanında yıkanmış kan izine rastladı. Yapılan aramada Tuncay K.’nin cansız bedeni evinin 500 metre yakınında fındık bahçesinde çukurda bulundu. Tuncay K.’nin, kendisine sürekli şiddet uygulaması nedeniyle eşi Birsen K. tarafından başına odun vurulmak suretiyle öldürüldüğü, oğlunun da yardımıyla cesedi evden taşıyıp çukura attığı tespit edildi. Suçunu itiraf eden Birsen K. ile oğlu Talip K. 4 Şubat’ta tutuklandı. ORMANDA İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi’nde şubat ayında Bahar K. ile oğlu 11 yaşındaki Ömer K. evlerinde bıçaklandı. Ömer K., evde hayatını kaybederken, anne Bahar K. olaydan birkaç gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Özel ekip, cinayetin izini sürerek, akrabası olan Rüstem K.’nın cinayeti işlediğini ortaya çıkardı. Ormanlık alana kaçarak açlığa dayanamayınca ormanı terk etmeye çalışan Rüstem K. olaydan bir hafta sonra bölgede konuşlanan Jandarma komando ekipleri tarafından yakalandı. 8 Şubat’ta mahkemeye çıkarılan Rüstem K. tutuklandı. 14 YIL ÖNCEKİ CİNAYET DE AYDINLATILDI Fatsa İlçesinde 2004 yılında evinin önünde av tüfeği ile vurularak öldürülen Mehmet I.'nın dosyası 'Özel Ekip' tarafından 14 yıl aradan sonra tekrar ele alındı. Mehmet I.’nın aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kardeşi olan, Ahmet I.’nın azmettirmesi sonucu, komşusu Yıldıray K. tarafından öldürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi. Özel ekip, 2015 yılında Fatsa Bolaman’da düğünde öldürüldüğü ortaya çıkan Ahmet I.'nın evinde, ağabeyi Mehmet I.’nın cinayetinde kullanılan av tüfeğini gömülü olarak buldu. 14 yıl sonra aydınlatılan cinayet olayının ardından, Mehmet I.’nın kardeşi Ahmet I.'nın azmettirmesiyle komşusu Yıldıray K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti aydınlatan ‘Jandarma Özel Ekibi’ Yıldıray K.’yı yakaladı. Yıldıray K., 25 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. ÜVEY KARDEŞ SAHTE KİMLİKLE 3 YIL SAKLANABİLDİ İkizce ilçesi Şenbolluk Mahallesi’nde, 21 Ağustos 2015’te arazi anlaşmazlığından dolayı İsmail G. İle kardeşi Hüseyin G. silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin üvey kardeşi olan Veysel G. tarafından işlendiği belirlendi. ‘Jandarma Özel Ekibi’ Veysel G.’yi İstanbul’da sahte kimlikle yakaladı. Sahte kimlikle 3 yıl boyuncu izini kaybettiren Veysel G., cinayetin aydınlatılması üzerine 1 Haziran'da yakalanıp tutuklandı. 13 KİŞİYİ ÖLDÜREN SERİ KATİLİN CİNAYETLERİDE TEK TEK ÇÖZÜLDÜ Akkuş ilçesi Dağyolu Mahallesi’nde evinin yanından kaybolan Şeker Köseoğlu’nun cesedi, 11 Mayıs’ta evinin yakınında ormanlık alanda bulundu. Cinayetin aydınlatılması için çalışmalara başlayan özel ekip, hayvan hırsızlığından 19 Ocak’ta cezaevinden çıkan Mehmet Ali Çayıroğlu’nu şüpheli olarak teknik takibe aldı. Jandarma çalışmasını sürdürürken, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, tüpgaz zehirlenmesi ve yangın sonucu 12 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü. Son olarak Akkuş ilçesinde bir gasp olayına karıştığı tespit edilen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun ev ve işyerinde, kurbanlara ait cep telefonları, av tüfekleri, tabanca ve çaldığı canlı hayvanlar ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren özel ekip, Mehmet Ali Çayıroğlu’nun Ordu ve Samsun’da ocak ayından itibaren 13 cinayet işlediğini tek tek ortaya çıkardı. Çayıroğlu, 12 Ağustos’ta jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun öldürdüğü iddia edilen kişiler ile olaylar ise şöyle: 10 Şubat 2018; Samsun'un Terme ilçesi Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 24 Şubat 2018; Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. 9 Nisan 2018; Ordu'nun Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt, evde gece çıkan yangında hayatını kaybetti. Kurt'un bazı eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. 3 Mayıs 2018; Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. 13 Temmuz 2018; Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 22 Temmuz 2018; Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı. 31 Temmuz 2018; Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai-Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.