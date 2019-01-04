(Görüntülü) Jandarmanın hayat kurtaran operasyonuna ödül

ANKARA () - SİKORSKY Firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekletirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi. Sikorsky Firması, kurtarma faaliyetindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı jandarma personeline "Kurtarma Sertifikası" ödülü verdi. Olay, 10 Temmuz 2018 'de Jandarma Havacılık Başkanlığına bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleşmişti. "Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 12 vatandaşın serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi ile nehir ortasında bulunan bir adacıkta mahsur kalması" ihbarı üzerine bölgede kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Yapılan keşifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlikesi olabileceği üzerine, helikopter bölgeye hiçbir bir techizat kullanmadan iniş yapmıştı. Mahsur kalanlar helikopterin içine alınması ve emniyetli bir noktaya tahliye edilmesi ile operasyon sonlandırılmıştı. KURTARMA SERTİFİKASI VERİLDİ Kurtarma operasyonu sonucu ‘Sikorsky Fiması’ tarafında uçuş ekibi Jandarma Pilot Binbaşı Utku Aşkın, Jandarma Pilot Yüzbaşı A. Ayacan Savaş, Jandarma Uzman Havacı Assubay Kıdemli Çavuş Güner Kızıl'a kurtarma faaliyetlerindeki cesaret ve yeneklerinden dolayı "Kurtarma Sertifikası"verildi.