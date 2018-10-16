(Görüntülü) Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 50 askere gözaltı kararı

(Görüntülü) Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 50 askere gözaltı kararı

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